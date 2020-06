Nelu Tataru: "O evolutie nefavorabila in aceasta saptamana poate sa ne dea ori niste restrictii"

„Astazi suntem in 23 iunie. Mai avem cel putin sapte zile. Evolutia se face zilnic, saptamanal. Noi avem in plan masuri de relaxare la 1 iulie, dar o evolutie nefavorabila in aceasta saptamana poate sa ne dea ori niste restrictii, ori sa amanam aceste relaxari".Intrebat daca ne aflam in cel de-al doilea val de coronavirus, Tataru a raspuns: „Inca n-am terminat valul 1. Sa gestionam corect acest val 1 si vom vedea transmiterea comunitara din vara, studiile de seroprevalenta, precum si testarile care se fac in cadrul protocoalelor, si vom putea previziona un eventual val 2 si amploarea acestuia.Dupa orice eveniment sau element pandemic cum ar fi valul 1, se fac studii. Vedem cat din populatia Romaniei este imunizata, care sunt grupele de varsta care sunt imunizate si in ce proportie, care sunt zonele din tara in care s-a produs imunizarea mai importanta sau nu, cum se manifesta focarele existente sau aparitia focarelor noi, care este transmiterea in aceste focare, cum se manifesta si care sunt infectarile pe grupele de risc si, nu in ultimul rand, ce se intampla in afara tarii noastre”, a declarat minsitrul, potrivit realitatea.net.