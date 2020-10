Nelu Tataru: Paturile de la ATI se pot elibera doar prin vindecare sau prin deces

”Noi am plecat la inceput cu spitalele suport Covid, cele 226 de spitale, cu Terapie Intensiva in care aveam 740 de paturi complet utilate. In acest moment suntem spre 1.200 de paturi complet utilate (...) Speram ca pana la sfarsitul lunii sa avem inca 200 de paturi, sa putem merge strict pe suport Covid.(...) Avem acel procent de... sa spunem 3-5%, care merg in terapie intensiva.Cred ca aceste lucruri pe care noi le socotim, medical vorbind, ar trebui sa le inteleaga si cei din pre-spital, care ar trebui sa respecte niste reguli. Ei, de acolo, sunt cazurile grave si dificile cu care corpul medical se lupta in acest moment”, a declarat Tataru, potrivit realitatea.net.