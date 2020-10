Nelu Tataru: Va fi o crestere accelerata a numarului noi cazuri de coronavirus in urmatoarele zile

„Ramanem in acelasi ritm de crestere a numarului de cazuri noi. Dupa cum vedeti, sunt in aceleasi judete si municipiul Bucuresti in care avem o crestere in comunitate. Vom avea o crestere progresiva si in urmatoarele zile, in masura in care masurile impuse de acum doua zile, si incepand de luni cu evenimentele private, ar trebui sa isi faca efectul in urmatoarele doua-trei saptamani, dar tine foarte mult de fiecare dintre noi", a declarat ministrul Nelu Tataru, dupa vizita facuta la spitalul mobil de la Letcani.