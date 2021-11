Nereguli grave descoperite la Spitalul de Boli Infectioase din Ploiesti. 11 amenzi in doi ani

Joi dimineata a izbucnit un incendiu puternic la Spitalul de Boli Infectioase din Ploiesti. Doua persoane au deceda si alte 20 au fost evacuate de urgenta. Se pare ca incendiul s-a produs dupa ce o infirmiera a miscat un pat pentru a pune un tub de oxigen, dupa cum a anuntat seful DSU, Raed Arafat.”O infirmieră a mișcat un pat pentru a pune un tub de oxigen și atunci s-a declanșat incendiul, dar rămâne ca ancheta să decidă exact cauza (…) Infirmiera a suferit asuri la nivelul membrelor superioare și va fi transferată la Spitalul Floreasca din Capitală.Nu putem arăta cu degetul pe nimeni. Infirmiera trebuia să ajungă la priză, pacienții erau foarte agitați.În acest moment nu trebuie evacuat înreg spitalul, având locuri în alte pavilioane. Momentan este o problemă cu încălzirea, dar această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp de conducerea spitalului”, a spus Raed Arafat.In urma verificarilor facute dupa incendiu, s-au descoperit insa si alte nereguli grave la Spitalul de Boli Infectioase din Ploiesti.In doar doi ani a primit nu mai putin de 11 amenzi si nu avea autorizatie pentru incendiu de la ISU.Ministerul Sanatatii spune ca spitalul a primit 11 sanctiuni in anul 2020 si 2021.Potrivit realitatea.net, in luna februarie, dupa ce a fost reamenajar, spitalul a primit amenda deoarece in urma modificarilor si recompartimentarilor facute la nivelul spitalului nu s-au solicitat si nu s-au obtinut avizele pentru securitate la incendiu.Mai mult, nu existau nici reguli, masuri si solutii pentru evacuarea pacientilor internati, in caz de incendiu, iar personalul nu era instruit pentru situatii de urgenta, cum a fost cel de astazi. Alti 16 pacienti au fost evacuati in siguranta, iar trei au refuzat transferul la alte spitale.