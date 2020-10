Neurochirurgul Vlad Ciurea pentru cei care considera masca o

“Exista foarte multi dintre noi care nu poarta masca si par sa nu fi inteles mecanismul. Daca eu port masca, ii apar pe ceilalti. Daca ma intalnesc cu cineva care nu are masca, inseamna ca ma pune pe mine in pericol. De ce e atat de greu de inteles lucrul acesta?”, l-a intrebat jurnalistul digi24, Cosmin Prelipceanu, pe medicul neurolog.“Cred ca aici este un defect de explicare. In primul rand, toti, cum ascultam agentul de circulatie, asa si noi, ascultam specialistii. Ce spun specialistii in boli infectioase? Specialistul spune, in afara de igiena, purtati masca! Pentru dumneavoastra, ca sa va protejati, si in al doilea rand ca sa nu expectorati pe cel dinaintea dumneavoastra. Eu asa sunt de obisnuit cu masca incat aici nu stiam cum sa fac sa-mi pun. M-am obisnuit toata ziua sa am masca. Nu e nimic grav in problema aceasta, nu ca frumusete... va dati seama ce mijloc simplu, simplu de protectie! Catelul ala pe care il ducem in parc si spune 'Puneti-i botnita' ca e pericol, nu? Ii pui botnita repede, dar nu cumva comentezi. Cutu-cutu, trebuie sa-i pui botnita, ca e rau, dar omul? La ala respecta, il vaccinam, dar pe om nu!”, a raspuns Prof. dr. Vlad Ciurea.Intrebat de Cosmin Prelipceanu ce sfat are pentru cei care considera masca o “botnita” si o privare de libertate, Prof. dr. Vlad Ciurea, a declarat: “Sa trecem de COVID si scoatem botnita! E temporara! Si atunci devenim liberi”, potrivit digi24.ro.