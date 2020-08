Nick Radoi a avut coronavirus: "Nu credeam in virus, dar nu credeam in masca"

"Am trecut printr-o situatie destul de grava. Nu prea am vorbit cu nimeni, dar acum sunt sanatos, ok. Am avut coronavirus! si eu, si fratele meu. Cred ca amândoi am fost neglijenti. Eu am fost foarte neglijent. Nu ca nu credeam în virus, dar nu credeam în masca, în chestii de genul acesta, de a nu putea socializa. Multe lucruri nu aveau sens pentru mine", a marturisit milionarul pentru click.ro."In California e totul închis, nu prea ai cum sa te distrezi, tot ceea poti sa faci este sa mergi în cazino, sa joci. In cazino, lumea era ca înainte, fara masti, cazinourile erau supraîncarcate de oameni si, undeva acolo, s-a întâmplat sa iau coronavirus. Bineînteles ca am simtit toate simptomele, am fost la doctor, nu am vrut sa stau la spital si am urmat tratamentul acasa. Vreau sa zic ca n-as dori nimanui sa treaca prin aceasta situatie. Eu sunt un om sanatos, nu fumez, nu beau, nu am probleme medicale. Nici eu, nici fratele meu. Virusul este o gripa, dar frica te face sa crezi ca n-o sa reusesti. Noi am reusit, suntem amândoi negativi, dar nu doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut noi. Acum înteleg de ce mor oamenii care au alte boli, acum înteleg de ce este atât de afectat un om cu alte probleme de sanatate. Eu, care nu am alte boli, am avut zile în care am simtit ca nu mai pot, ca n-o sa reusesc", a mai declarat Nick Radoi pentru Click!Nick Radoi a devenit acum extrem de precaut si de responsabil.Ii îndeamna pe toti sa fie la fel, pentru ca doar asa ne putem proteja unii pe ceilalti. "Pe oamenii care au fost ca mine, neglijenti, îi rog sa faca ceea ce fac eu acum. Imi pun doua masti pe fata, mi-e frica sa ma întâlnesc cu oamenii, ma spal de zeci de ori pe mâini daca ating o scara sau altceva. As dori ca toti cei care nu cred, sa dea importanta, pentru ca este foarte nasol sa treci prin acest virus. Mai bine protejeaza-te si încearca sa ai grija de tine. Eu am avut nevoie în jur de doua-trei saptamâni sa ma fac bine. si eu, si fratele meu. Au fost multe rugaciuni din partea familiei", a mai spus afaceristul.