Nicusor Dan se tine de promisiune: cine vor fi primii concediati din Primaria Capitalei

, a spus Nicușor Dan.„Vreau să vă obișnuiți cu ideea că Bucureștiul este partenerul vostru acum. Mai mult mă bucur pentru voi decât mine. Rezultatul este unul istoric”, a declarat Nicușor Dan după aflarea rezultatelor.„Astăzi este ziua de naștere a noului București. Am încredere că după numărătoarea votului voi fi noul primar al Capitalei. Am încredere că voi fi noul primar și al încredere că majoritatea primăriilor vor fi câștigate de colegii noștri. Vreau să le mulțumesc colegilor care ne-au votat și care s-au implicat și că ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfășurat împotriva noastră. PNL și USR PLUS au ales să susțină voința bucureștenilor.Bucureștiul nu e un oraș care să excludă pe cineva. Îi chemăm pe toți să fim parteneri în construcția noului București. Îi rog pe reprezentanții PNL și USR PLUS să fie vigilenți în această seară, până la finalizarea numărării voturilor. Am câștigat cu multă muncă o campanie foarte grea, bucureștenii ne-au dat încrederea lor și avem responsabilitatea ca voturile pe care bucureștenii ni l-eau dat să se regăsească întocmai în procesele verbale”, a spus Nicușor Dan.