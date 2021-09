Nicusor Dan, veste proasta pentru bucuresteni. Ce se va intampla cu caldura la iarna

„Tot ce am făcut eu anul acesta se va vedea, din păcate, începând cu iarna următoare. Ce pot să spun este că iarna asta o să fie puţin mai bine decât anul trecut, ceea ce înseamnă că mulţi bucureşteni o să aibă acelaşi disconfort. Din păcate, nu se poate face mai mult”, a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu pentru B1 TV.„Puţin mai bine vine din faptul că, pe de o parte, nu am avut campanie electorală anul acesta şi am fost responsabili şi am făcut acele revizii care trebuiau să fie făcute. În vara anului trecut multe revizii nu s-au făcut tocmai pentru că a fost campanie electorală”, a spus Nicuşor Dan.„În vara anului 2020 părea bine pentru că nu s-au făcut revizii, pentru că administraţia precedentă nu a vrut să deranjeze bucureştenii. Anul acesta, peste vară, am deranjat bucureştenii şi în ceea ce priveşte producţia, şi în ceea priveşte reţeaua de transport şi asta înseamnă că o să fie puţin mai bine. În sensul că acolo unde s-a intervenit, nu o să mai crape iarna. Nu am avut nici forţa, nici proiectele, nici banii pentru a face mult mai multe lucrări. Asta este situaţia. Şi de aceea o să fie doar puţin mai bine. Iarna cealaltă o să fie mult mai bine”, a susţinut primarul general.

Articole recomandate

Vine frigul in Romania! Ce temperaturi vom avea incepand de marti Dupa temperaturile mari din weekend, vine frigul in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea sa va raci, iar valorile termice vor scadea drastic in urmatoarele zile. Racirea va debuta chiar de luni, 27 septembrie, in estul tarii, iar de marti temperaturile vor scadea in

CEO-ul Pfizer a anuntat cand se va sfarsi pandemia. Ce se va intampla insa cu vaccinarea anti-covid CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, sustine ca pandemia de coronavirus se va sfarsit in aproximativ un an. Abia atunci am putea reveni la o viata normala. Presedintele companiei farmaceutice este insa de parere ca vaccinul anti-covid va trebui facut anual. "Într-un an cred că vom putea

In ce spatii este obligatorie masca de protectie in Bucuresti, dupa ce s-a depasit rata de 4 la mie Masca de protectie a devenit obligatorie in unele spatii deschise din Bucuresti, dupa ce rata de incidenta a depasit 4 la mie. Duminica, Comitetul pentru Situatiii de Urgenta a emis aceasta masura. Initial, din cauza unei erori de redactare s-a creat confuzie in ceea ce priveste spatiile in care

O noua reactie post-covid. Ce au patit mai multe femei dupa ce si-au vopsit parul O noua reactie alergica a fost descoperita la persoanele care au avut covid. Cercetatorii de la Imperial College London studiaza aceasta reactie, dupa ce mai multe femei care au trecut prin boala au prezentat eruptii cutanate si arsuri dupa vopsirea parului. Numeroase persoane s-au confruntat