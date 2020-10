Nicusor Dan vrea sa reduca traficul din Capitala cu 40%

"Traficul va fi redus 40%. Vom scoate maşinile de pe prima bandă, dar mai întâi dăm o lună de acomodare şoferilor”.Dacă după o lună, în zonele vizate tot vor fi parcate maşini, proprietarii vor fi amendaţi. Viitorul primar este exasperat de lucrările care încurcă traficul. Spune că în Bucureşti nu mai vin constructori serioşi şi din cauza asta lucrările durează prea mult. Un exemplu, reparaţia casetei Dâmboviţei de pe Splaiul Independenţei.Nicusor Dan a declarat ca pentru a dimimua cozile care se formeaza la"Ciurel este o lucrare de infrastructura care a costat prea mult fata de ce face, dar aceasta lucrare de infrastructura poate sa fie utila. Trebuie doar sa faci un studiu de trafic local, sa vezi ce probleme poate sa rezolve, trebuie sa dimensionezi niste intersectii, sa pui niste semafoare. Si asta nu o sa faca mare lucru, dar macar nu o sa faca cozile pe care le-am vazut cu totii in imaginile difuzate de televiziuni", a spus Nicusor Dan, pentru B1Tv.El a subliniat ca lucrarea de la Ciurel a fost suspendata mai multi ani in instanta din cauza faptului ca proiectul urmeaza sa fie continuat la o distanta de 20 de metri de un bazin de apa potabila."Asa-numita penetrare Ciurel s-a numit in epoca Ceausescu - pentru ca atunci a fost inventat - penetratia A1-A2, adica un drum expres prin mijlocul orasului care sa uneasca cele doua autostrazi, gandindu-ne ca autostrada catre Constanta va iesi pe langa Splai, nu putin mai inspre Pantelimon, cum iese acum. Problema cea mai mare a acestui proiect si motivul pentru care instanta a suspendat mai multi ani proiectul este ca continuarea lui trece la 20 de metri de un bazin de apa potabila, din care bucurestenii beau apa. Din cauza unor fenomene chimice, nu poti sa acoperi bazinele de apa potabila. Pe de alta parte, nu poti sa treci cu trei benzi pe sens pe langa apa potabila. Acesta este motivul pentru care proiectul, asa cum este, nu poate sa fie realizat", a declarat Nicusor Dan.