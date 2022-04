Ninsori puternice in Franta, in luna aprilie. Un meci de fotbal, amanat din cauza zapezii

"Având în vedere dificultăţile de acces pe Stadionul Geoffroy-Guichard, LFP a decis, de comun acord cu toţi cei implicaţi în organizarea întâlnirii, să amâne partida ASSE-OM, programată pentru această sâmbătă, până mâine, duminică, 3 aprilie”, a anunţat clubul gazdă, pe contul său de Twitter.Traficul a fost blocat in unele zone. Potrivit Le Progres, drumurile "A72 şi RN88 sunt complet blocate în jurul oraşului Saint-Étienne", din cauza zăpezii care a căzut masiv de vineri, "sub cod portocaliu de zăpadă şi gheaţă până la ora 16.00 şi sub cod galben de frig''.