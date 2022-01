Noi detalii despre dubla crima din Iasi. Ce au descoperit anchetatorii dupa ce au facut traseul principalului suspect

Principalul suspect a fost surprins pe camerele de supraveghere in timp ce pleca de la locul crimei. El a plecat de la vila la aproximativ o ora dupa ce victimele nu au mai putut fi contactate. Mai mult, conform dosarului, acesta era îmbrăcat cu alte haine decât cele pe care le purta când a intrat în casă.„Acesta este surprins de camerele de supraveghere din scara locuinței sale și din apropierea locuinței persoanei vătămate în jurul orei 18.00. Acesta are în partea superioară a corpului un hanorac cu glugă de culoare roșie, vizibil de sub geaca de iarnă.Acesta avea în mână un recipient tip tub, folosit pentru pulverizarea/introducere substanțe în narghilea pentru inhalare. Diferențele de vestimentație sunt semnificative, respectiv nu se mai observă gluga roșie a hanoracului, iar inculpatul este în pantaloni scurți, nu lungi ca atunci când se deplasa către victime.Rezultă că, în intervalul critic, din noaptea de 8 spre 9 decembrie, suspectul a fost prezent la locuința celor două victime, a plecat de acolo îmbrăcat diferit, a revenit, apoi a intrat și ieșit în mod repetat din scara blocului său”, se arată în documentele din dosarul penal, potrivit Realitatea.net.