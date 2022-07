Noi detalii despre romanca ucisa de rechin in Egipt. Un turist a fost martor la tragedie

Vestea ca o romanca a fost ucisa de un rechin in Egipt a socat pe toata lumea. Aceasta se afla in vacanta in Hurghada si, potrivit informatiilor, disparuse de doua zile de la hotelul de 5 stele la care se cazase.Roxana Donisian era din Suceava si urmeaza sa fie adusa in tara pe 8 iulie. Demersurile de repatriere au început, potrivit unor surse din Ministerul Afacerilor Externe citate de Romania TV. Familia din țară a fost contactată telefonic de consulul României din Egipt.Corpul neinsufletit al romancei a fost descoperit la 600 de metri de al unei austriece sfâșiată și ea de rechin. Mama tinerei a povestit ca a aflat de la televizor despre tragedie. Se pare ca Roxana mergea des in Egipt si era indragostita de aceasta statiune. Vara aceasta isi luase doua sejururi in Hurghada, pentru a se putea bucura cat mai mult de pasiunea sa pentru delfini si scufundari.„Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări… Azi (luni – n.r.) trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul… ce să nu meargă… Joi am vorbit ultima dată cu ea… Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, spune mama Roxanei.„Tare cuminte a fost… Ne-a ascultat… Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, spune Rodica Donisan.Familia așteaptă acum ca trupul neînsuflețit al fiicei lor să fie adus înapoi în țară pentru a o înmormânta creștinește.„A ajuns până la geamandură unde apa este de maximum 2 metri. Acolo a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură (…) El a alertat autoritățile, dar nu a putut să facă nimic, doar să se uite. Nimeni de pe vapor nu a avut curaj să se arunce în apă să o salveze. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”, a mai spus trist omul pentru Monitorul de Suceava.