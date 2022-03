Noi detalii despre starea lui Traian Basescu. De ce i s-a facut rau fostului presedinte al Romaniei

Apar noi informatii despre starea de sanatate a lui Traian Basescu dupa ce fostul presedinte al Romaniei ar fi suferit un AVC. Potrivit dezvaluirilor facut de jurnalista Adina Anghelescu, Traian Basescu a fost internat o saptamana la Spitalul Militar.In prezent, politicianul ar fi internat la o clinica din Bruxelles. Conform primelor informatii, lui Traian Basescu i s-a facut rau dupa ce ar fi primit o hartie prin care era instiintat ca trebuie sa paraseasca locuinta in care statea si ca nu va mai beneficia de protectia SPP-ului."Lui Traian Băsescu i s-ar fi făcut rău după ce a primit o hârtie în care scria că are la dispoziție 10 zile pentru a elibera casa și că nu va mai beneficia de protecția SPP-ului. Traian Băsescu a fost internat o săptămână la Spitalul Militar și a fost externat atunci când a sosit în țară Kamala Harris. A avut o rezervă specială, el avea o stare pulmonară destul de gravă, fiind vorba despre o bronhopneumonie pulmonară obstructivă. Mai avea și acele probleme la inimă: el în 2018, a fost internat și operat în Franța. A avut o intervenție pentru aortă pentru că se afla în situația de a se rupe aorta și a fost nevoie de intervenția respectivă. Iată că starea sănătății lui Traian Băsescu, care se află într-o clinică din Bruxelles în acest moment, nu ar fi foarte gravă, însă problemele de sănătate sunt serioase și medicii îl țin sub observație," a spus Adina Anghelescu la Antena 3.