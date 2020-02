Noi detalii despre tanara mamica care s-a aruncat de la etaj dupa ce a nascut

Femeia, in varsta de 34 ani, adusese pe lume un baietele perfect sanatos, de 2510 grame care a primit nota 9. In spatele fericirii de a deveni mama, tanara ascundea o mare drama."Nu am aflat decat astazi de la familie că mama era cunoscută cu antecedente psihiatrice. La vârsta de 18 ani și-a găsit mama decedată. Şi mama ei s-a sinucis. De atunci ea a avut internări la Psihiatrie, avea tratament. Dar nu știm dacă l-a urmat sau întrerupt. Probabil suprapus pe aceste antecedente ale mamei și faptul că depresia post partum exista cu o frecventa de la 1 la 3 la sută, a survenit acest eveniment nefericit.", a mai spus doctoriţa.Tatăl bebeluşului ar fi trebuit să îl ia pe copil şi pe mama lui acasă, astăzi.Infirmierele au descoperit însă tragedia, când au venit să facă curăţenie de dimineaţă au văzut uşa deschisă la balcon, au văzut-o pe femeie căzută, au anunţat imediat, dar nu a mai putut fi salvată.Dr. Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt la Maternitatea Cuza Vodă a oferit amănunte despre tânăra mămică sinucigaşă. "Am dori sa exprimam condoleanțe. Din păcate anunțăm decesul pacientei de 34 de ani. Era prima dată când a rămas însărcinată și prima dată când a născut.", a spus doctoriţa.