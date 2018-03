Noi detalii halucinante despre tripla crima din Brasov: Si-a ucis sotia prima data, i-a pus un ghiveci pe piept, apoi a sunat-o pe fiica sa vina acasa

Inainte de comite oribilele crime, Florin Buliga a stat cateva ore la Manastirea Sinca Veche, unde s-a rugat si a participat la o prelegere tinuta de o maicuta.In drum spre casa a avut o revelatie, iar barbatul sustine ca o voce i-a spus sa se sinucida. A incercat sa isi ia viata, insa nu a reusit. El avea un cutit la el, cu care ar fi incercat sa se omoare. De asemenea, anchetatorii spun ca acesta are niste rani in zona pieptului, care nu ii pun insa viata in pericol deoarece sunt superficiale.Imediat ce a ajuns acasa, in jurul ore 23.00 a omorat-o pe sotia lui, care adormise pe masa de masaj. A injunghiat-o direct in inima cu mai multe lovituri de cutit. Pe trupul femeii au fost descoperite mai multe rani, care aratau ca femeia a luptat pentru a se salva.Dupa ce a omorat-o barbatul i-a pus femeii un ghiveci cu flori pe piept, apoi a sunat-o pe fiica lui, in varsta de 18 ani, sa vina acasa. A stat chiar cu ea de vorba, dupa care tanara a mers la culcare, fara sa isi dea seama ca in camera alatura mama ei este moarta.Dupa ce a adormit fiica lui, barbatul a mers in camera si a injunghiat-o si pe ea, apoi a urmat baiatul. Ambii copii au fost injunghiati in inima.El a povestit anchetatorilor că prin aceste fapte ar fi făcut un bine membrilor familiei sale. Aceasta nu este singura afirmaţie şocantă a bărbatului. A fost audiat mai bine de opt ore şi a dat şi alte declaraţii ciudate: „Acum familia mea este bine, înainte nu era“, „Viaţa e rea“, „Aşa le-am salvat sufletele“. În timpul audierilor Florin Buliga a mai făcut referire de mai multe ori la „teoria îngerilor“ şi la „expasiunea conştiinţei“.Bărbatul a recunoscut că în trecut a avut probleme cu alcoolul şi că ocazional mai consumă cannabis. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru a se stabili dacă se afla sub influenţa unor substanţe când a comis crimele. De asemenea, el urmează să fie supus unei expertize psihiatrice în perioada următoare. Bărbatul va fi prezentat miercuri Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracţiunii de omor calificat.