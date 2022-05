Noi detalii ies la iveala! De ce s-ar fi sinucis tanara mamica din Timisoara

Noi detalii ies la iveala despre motivele care ar fi impins-o pe mamica din Timisoara sa se arunce in gol de la etajul 10 al unui bloc in brate cu copiii sai. De pare ca Iulia ar fi fost in depresie si era terorizata de fostul sau iubit Marcel.Tanara ar fi divortat de Alex, sotul sau, iar recent se impacasera si urmau sa se recasatoreasca. Din pacate insa, tanara a recurs la acest gest teribil, fara sa stie nimeni cu certitudine ce se intampla in sufletul ei. Apropiati ai tinerei au marturisit ca in urma cu 10 ani, cand a murit tatal ei a suferit enorm. In plus, in ultimii trei ani viata ei a fost umbrita de numeroase scandaluri cu fostul iubit, Marcel, caruia i-ar fi daruit si un copil, caci apropiati sustin ca baietelul ar fi fost facut cu iubitul sau, nu cu Alex.„Ea s-a despărţit de Alex şi a rămas gravidă cu altul. S-a întors înapoi la Alex. Copilul nu este al lui Alex, băiețelul! A făcut testul ADN”, susține prietenul Iulianei, potrivit Antena 3.Fosta soacra a tinerei a marturisit si ea ca Iulia i-a spus ca este terorizata de Marcel, care ii tot trimitea in ultimul timp numeroase mesaje de amenintare.„Mi-a spus doar că l-a prins că a înșelat-o cu bona. Nu știu, bonă, menajeră, ce aveau ei acolo”, a declarat Elisabeta, soacra Iulianei, pentru un post TV.