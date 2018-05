Noi detalii socante despre crima din Botosani. Ce au gasit anchetatorii in aparatul foto

Anchetatorii au analizat aparatul foto cu care Ionel Bogdan i-ar fi facut sedinta foto Petronelei, pe care a ucis-o cu peste 30 de lovituri de cutit.Oamenii legii nu au gasit nicio fotografie cu Petronela, ci doar cu padurea, ca si când criminalul își pregătea „terenul”. Fotografiile din pădure erau extrem de artistice.Bogdan Ionel este singurul suspect în cazul oribilei crime din Botoșani. Acesta a mers in padurea Pacea din Botosani impreuna cu Petronela pentru a realiza niste fotografii. Din pacate, dupa o disputa, in urma careia Petronela i-ar fi spus lui Bogdan ca nu face poze frumoase si ca iubita lui este grasa si urata, acesta a scos un cutit si a injunghiat-o de 30 de ori.A plecat de la locul crimei, iar cadavrul a fost găsit de un bărbat care-și plimba câinele în zona respectivă.

