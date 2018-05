Noi detalii socante ies la iveala in cazul crimei de la Botosani! Petronela s-a luptat cu agresorul inainte de a fi omorata

Aceasta l-a palmuit pe Bogdan. Cei doi, amici de mai multa vreme, au mers in padure, miercuri, pentru ca baiatul sa ii faca fetei fotografii pentru conturile de pe retelele de socializare. Petronela avea 18 ani si, la un moment dat, s-a plans de calitatea imaginilor realizate de Bogdan. Apoi, baiatul a devenit oarecum insistent si ii facea avansuri. Fata l-a palmuit si i-a spus ca iubita lui, Mihaela, e grasa si urata. Furios, adolescentul a doborat-o pe Petronela cu un pumn in fata. Apoi a scos un cutit si a injunghiat-o de 32 de ori in zona toracica., au precizat anchetatorii.