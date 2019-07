Noi informatii: Gheorghe Dinca, cercetat pentru alte doua crime

Politistii il interogheaza acum in cazul altor doua disparitii. Este vorba despre o adolescenta in varsta de 17 ani, care a disparut in urma cu 4 ani. Aceasta a fost gasita moarta in Parcul Romanescu din Craiova, in 2015. Telefonul tinerei, care a fost decapitata si violata, a fost gasit in casa lui Gheorghe Dinca. De asemenea, barbatul este cercetat si pentru o disparitie de acum 20 de ani., a declarat avocatul Alexandru Bogdan.El a mai afirmat că inculpatul Gheorghe Dincă spune că are fracturi costale şi de stern, pentru că, la descinderile din 26 iulie, organele de poliţie l-ar fi lovit cu bocancii în zona pieptului, motiv pentru care, marţi, ar putea fi dus la investigaţii medicale. Gheorghe Dincă va fi dus la Penitenciarul Jilava pentru expertiză psihiatrică și îngriji medicale.