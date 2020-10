Noi reguli de functionare pentru teatre, cinematografe si restaurante

Romania a inregistrat un nou record in ceea ce priveste numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus! Potrivit ultimului raport realizat de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 4.016 cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de la inceputul

Resturantele, teatrele si cinematografele se vor putea redeschide si vor putea functiona si in interior in doua incidente: cu capacitate de 50% în zonele unde sunt până la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu program limitat

Toate evenimentele private, precum nunti, botezuri sau alte petreceri, au fost interzise in toata tara, atat in spatiile deschise, cat si in interior, pana la scaderea numarului de cazuri de coronavirus, a anuntat, marti seara, Raed Arafat „Este foatre greu să se respecte regulile.