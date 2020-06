Noi reguli in biserici: spovedania, doar cu programare

Patriarhia Romana a transmis noile reguli ce trebuie respectate de credinciosi dupa ce autoritatile au permis oficierea slujbelor si in interiorul bisericilor.Patriarhia a emis un comunicat in care a anuntat ca spovedania se va face doar pe baza de programare, pentru a se evita aglomeratia."Spovedania credinciosilor si citirea unor rugaciuni pentru acestia in biserica se vor programa din timp, spre a evita aglomerarile de persoane. Atat preotul duhovnic, cat si credinciosul care se spovedeste vor utiliza masca de protectie si vor mentine distanta fizica sanitara de 2 m. Se recomanda, date fiind dimensiunile reduse ale majoritatii bisericilor si caracterul secret al Spovedaniei, ca in biserica sa ramana doar preotul si penitentul”, a mentionat Patriarhia Romana, citata de Antena3.Accesul credinciosilor in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase se face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta de minimum 2 m intre persoane.La intrarea in lacasul de cult sau in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase persoanele sunt obligate sa isi dezinfecteze mainile cu dezinfectant, pus la dispozitie de organizatorii evenimentului religios.In interiorul lacasului de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase este obligatorie purtarea mastii, astfel incat sa acopere gura si nasul.Accesul credinciosilor care, dupa efectuarea triajului observational, prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, temperatura), nu este permis.Se vor plasa, la loc vizibil, anunturi scrise privind regulile de igiena si distantare fizica in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase.La activitatile religioase din interiorul lacasului de cult si din locatiile unde se organizeaza slujbe, acolo unde este posibil, se organizeaza circuite separate de intrare si iesire, semnalizate explicit.Slujbele oficiate de catre personalul de cult, in aer liber (in curtea lacasului de cult), se desfasoara cu mentinerea distantei de 1,5 m intre persoane.. Slujbele religioase desfasurate in curtea lacasurilor de cult, nu sunt considerate adunari publice.In cadrul ritualurilor religioase in care se vor folosi obiecte de cult cu care credinciosii intra in contact, acestea se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare.. Se dezinfecteaza periodic, o data la 4 ore, obiectele sau suprafetele frecvent atinse (de exemplu, manerele usilor, balustrade, scaune).