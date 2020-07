Noi reguli la terasele din Capitala

„La avizare si amplasare se vor utiliza dungile de ghidaj/delimitare ce vor fi figurate pe planurile anexa la prezentul regulament astfel incat sa asigure pe axul strazii o distanta (culoar) libera de 4 m. Este obligatia agentului economic sa aiba terasa delimitata. In situatia in care nu este delimitata avizul nu este valabil. Operatiunea de trasare se va face de catre Administratia Strazilor", se arata in regulamentul propus de Primaria Capitalei.Principalele propuneri ale Primariei Municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:- amplasamentul teraselor va fi trasat de Administratia Strazilor si delimitat de agentul comercial astfel incat sa fie lasat un culoar de trecere de 4 m. Si pana acum trebuia asigurat un culoar de 4 m pentru trecere, dar prevederea nu era respectata.- terasele trebuie separate intre ele si fata de strada cu geam securizat sau jardiniere din lemn si metal.terasele nu pot fi amplasate in dreptul cladirilor cu fatade degradate, cu pericol de prabusire a elementelor decorative, tencuieli etc. Constatarea va fi facuta de catre o comisie stabilita prin Dispozitie a Primarului General.- aprovizionarea unitatilor se va desfasura zilnic intre orele 06:00 si 10:00. Accesul in afara acestui interval se va putea face cu plata unui tarif in valoare de 300 lei/acces. Plata se va face catre Administratia Strazilor Bucuresti. Mijloacele auto care asigura aprovizionarea vor avea acces in Centrul istoric astfel: intrare pe str. Doamnei si str. Lipscani si iesire pe str. Selari si str. Caldarari.- pe terasele sezoniere sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vanzare, instalatiile frigorifice, de preparare a produselor sau de spalare a veselei, standurile/vitrinele de prezentare a produselor si aparatura electronica de tip TV, plasma, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrica a acestora, cu exceptia marilor evenimente cultural sportive.Sursa realitatea.net