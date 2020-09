Noi reguli pentru pacientii bolnavi de COVID-19

Exista precizari importante in privinta pacientilor asimptomatici. Daca acestia aleg sa stea acasa, in izolare, nu va mai fi necesara retestarea dupa 14 zile, iar vindecarea acestora va fi declarata de medicul de familie. In acest caz, tot medicul de familie va fi cel care va suna zilnic pacientul pentru a-i monitoriza starea de sanatate si pentru a se asigura ca nu apar simptome. Daca in cele 14 zile pacientul nu are simptome medicul de familie va face o scrisoare medicala catre DSP si astfel, acest pacient este declarat.In cazul pacientilor asimptomatici care sunt izolati in spital, vindecarea urmeaza sa stabilita tot de medicul de familie. sa fie stabilita de catre medicul de familie. Dupa cele 14 zile de izolare, pacientii asimptomatici se pot intoarce la serviciu insa au obligatia ca timp de alte 10 zile sa poarte constant masca si sa pastreze distanta fata de colegii de munca.Pacienti care au simptome de coronavirusIn cazul in care o persoana are simptome de infectie cu noul coronavirus este obligata sa ramana acasa si sa sune la 112 si la medicul de familie, apoi sa astepte ambulanta. Aceasta il va transporta la o unitate medicala pentru examinare. Daca simptomele sunt grave va fi internat pentru a i se acorda ingrijiri cat timp se asteapta rezultatele testului.In ambele cazuri se recolteaza probe pentru efectuarea testului. Rezultatele sunt apoi comunicate catre DSP care le comunica mai departe pacientului. In cazul in care testul este negativ, dar pacientul are simptomatologie specifica coronavirusului, iar aceasta este confirmata si in cazul unui CT sau a unei ecografii, acesta va fi tratat ca pacient Covid, iar testul va fi repetat dupa 48 de ore.Pacientii care au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus vor fi directionati de catre DSP-uri, tot prin serviciile de ambulanta, pentru evaluare la spitale. Transportul lor se prioritizeaza in functie de gravitatea pacientului respectiv.Formele medii si severe vor fi internate in spitale care au terapie intensiva, iar perioada de internare este stabilita de medic in functie de evolutia bolii in cazul fiecarui individ in parte, potrivit digi24.ro . Pacientii asimptomatici pot fie sa stea acasa in izolare fie sa fie internati.