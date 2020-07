Noi restrictii de la 1 august. Ce nu mai ai voie sa faci

Masura se aplica in anumite intervale orare, in zonele aglomerate si sunt exceptate persoanele care desfasoara activitate fizică intensa si copiii cu varsta mai mica de 5 ani. De asemenea, se inchid terasele dupa ora 23.00. La fel si salile de jocuri de noroc. Masurile vor intra in vigoare incepand cu 1 august, potrivit Digi24.Instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise stabilite prin hotarare a comitetului judetean sau al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, cu avizul directiei de sanatate publica.Spatiile si intervalele orare se stabilesc luand in considerare probabilitatea cresterii numarului persoanelor prezente concomitent in spatiile si in intervalele orare respective, ca efect al desfasurarii unor activitati individuale sau de grup.Se excepteaza de la aceasta masura urmatoarele categorii de persoane: persoanele care desfasoara activitati fizice intense sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta si copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Interzicerea comercializarii si consumului produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, în intervalul orar 23.00-06.00.In afara intervalului mentionat, operatorii economici care desfasoara aceste activitati, au obligatia sa ia măsuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica intre clienti, inclusiv dansul.Interzicerea desfasurarii activitatii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 23.00-06.00.Pentru plaje, distanta mai mica de 2 metri între persoane/sezlonguri este permisa numai pentru soti si copii insotiti de adulti (parinti, bunici). Propunerile transmise prin Hotararea CNSU urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului Romaniei.