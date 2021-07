Noi restrictii in Romania din cauza tulpinii Delta? Anuntul clar facut de Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi si ce masuri ar trebui sa ia Romania in urmatoarea perioada pentru a evita extinderea cazurilor de infectii cu varianta indiana. Seful statului a precizat ca nu este nevoie de alte masuri restrictive, insa vaccinarea trebuie sa fie facuta la o scara mult mai mare.„Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum: ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare”, a declarat vineri Iohannis.El a subliniat: „La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”.