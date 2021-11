Noi restrictii pentru romani de sarbatori? Ce spune Raed Arafat

Foarte multi romani se tem ca de Sarbatori vor fi impuse noi restrictii! Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a vorbit despre acest subiect si a precizat ca in acest moment este inca prea devreme pentru a putea spune care va fi situatia epidemiologica in perioada Craciunului sau a Revelionului.Seful DSU a declarat insa ca pe la mijlocul lunii decembrie se va analiza situația epidemilogică din țara noastră și se vor lua cele mai bune măsuri.„Depinde cum evoluăm. Dacă continuă să scadă, dacă rămânem stabili, vor fi minime măsuri sanitare de sănătate publică care vor trebui să fie implementate.Nu pot să vă spun despre activităţi la acest moment, ce activităţi pot să fie restricţionate sau nu, dar clar totul depinde de modul în care evoluează. Încă este prea devreme. Cred că va trebui să fie analizat cel puţin undeva prin 10-15 decembrie să vedem care este situaţia.Speranţa noastră este ca oamenii să poată să îşi petreacă în condiţii de respectare a unor măsuri de sănătate publică, să petreacă cât mai aproape de normal, dar acest lucru nu poate fi confirmat la acest moment”, a transmis şeful DSU, Raed Arafat.Raed Arafat a precizat, de asemenea, ca Romania nu va impune vaccinarea obligatorie impotriva Covid, asa cum s-a intamplat in Austria, si nici nu s-a luat in calcul un nou lockdown.„Austria şi alte ţări discută de obligativitatea vaccinării, sunt şi unele măsuri mai dure acolo unde acum este o creştere a valului şi a cazurilor noi. Noi am văzut că a ajuns să scadă numărul cazurilor şi sigur că şi datorită măsurilor şi poate că şi populaţia a devenit mai atentă."Totuşi trebuie să recunoaştem că s-au mai vaccinat, chiar dacă nu este numărul pe care noi ni l-am dorit. Totuşi s-au vaccinat peste un milion de oameni în perioada care a trecut. În acest moment nu este pusă pe masă o discuţie fie referitoare la vaccinarea anti-covid obligatorie, fie la un lockdown pentru nevaccinaţi”, a spus şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.