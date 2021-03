Norvegia anunta noi reactii adverse grave dupa vaccinarea cu AstraZeneca

Un cadru medical de 30 de ani a murit din cauza unei hemoragii cerebrale, la zece zile după vaccinare. În plus, alţi trei angajaţi din domeniul sănătăţii, care au primit acelaşi ser, sunt tratați la Oslo pentru sângerări cutanate, cheaguri de sânge și un număr scăzut de trombocite. Toți au vârsta sub 50 de ani.Oficialii de la Oslo au precizat ca nu este clar daca exista o legatura intre vaccinarea cu serul de la AstraZeneca si aceste reactii, insa se fac investigatii.Agenția Europeană a Medicamentului spune că momentan nu există dovezi privind o legătură între vaccinul AstraZeneca și formarea cheagurilor de sânge, însă autorităţile sanitare norvegiene şi-au exprimat îngrijorarea, sâmbătă, cu privire la cazurile de hemoragii cutanate care au apărut la persoane relativ tinere cărora li s-a administrat o doză de vaccin AstraZeneca împotriva COVID-19, relatează AFP, preluată de Agerpres Institutul norvegian de Sanatate invită acum persoanele sub 50 de ani care prezintă simptome la mai mult de trei zile de la vaccinare să meargă la medic. Norvegia, ca şi Islanda și Danemarca, a anunţat joi suspendarea injecţiilor cu vaccin AstraZeneca, invocând principiul „precauţiei”, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sânge.„Aşteptăm informaţii pentru a vedea dacă există o legătură cu vaccinarea”, a declarat un înalt reprezentant al Institutului Naţional de Sănătate Publică, Geir Bukholm, într-o conferinţă de presă.