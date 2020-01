NOSTRADAMUS 2020. Previziuni cutremuratoare! Cate se vor adeveri?

Iata cum arata previziunile Nostradamus 2020!“Armele razboiului se vor vedea pe cer. In acel an si cei mai sfinti oameni vor deveni dusmani. Vor incerca sa suprime pe nedrept legile sacre, iar credinciosii vor muri in razboi sau din cauzasocului!” ar fi versetul care duce cu gandul la conflictul din Orientul Mijlociu. Iran, Liban, Siria, Irak, Yemen vor incepe un razboi cu SUA. Sa fie acesta cel de-al treilea razboi mondial?Desi cei care descifreaza versetele lui Nostradamus se mai contrazic, niciunul nu se neaga previziunea sumbra asupra economiei mondiale. Fondurile speculative vor cadea sau vorfalimenta, bursa internationala a marfurilor se va inchide cateva zile pentru a reduce panica la nivel mondial. De asemenea, este adusa in primplan stagnarea economica a Statelor Unite si se reitereaza ideea ca principiile si fundamentele economice nu mai pot fi aplicate in aceasta perioada.“Exilati din pricina furiei si a urii intestine Va aduce o mare conspiratie care sa doboare Regele. Vor plasa dusmani care sa-l ameninte, Insa el se va razvrati impotriva tuturor!”Catrenul a dus cu gandul la Donald Trump (presedintele SUA), care este inconjurat de intrigi politice si conflicte, insa, se pare, va fi reales. Ramane de vazut daca va fi asa sau nu!Mari incendii pe glob?“Cerul se va innegri, iar campurile vor arde de la caldura”Dupa ce au ars hectare intregi din Padurea Amazoniana, anul trecut, iar la inceputul anului 2020Australia a fost parjolita de incendii, potrivit lui Nostradamus lucrurile nu se vor opri aici.Europa este si ea amenintata de focuri puternice (Grecia, Croatia), dar si de valuri de caldura(Portugalia, Spania, Olanda, Germania si Franta). De asemenea, America va fi devastata deincendii si temperaturi excesive (New Mexico, Palm Spring, Los Angels).Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.