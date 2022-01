Nostradamus, previziuni sumbre pentru anul 2022. Ce se va intampla cu omenirea

Potrivit acestuia, anul 2022 va fi unul dificil si cu numeroase conflicte. Conform prezicerilor sale, in 2022 va avea loc un coflict armat in arena geopolitica a lumii. Mai multe state pot fi atrase in acest razboi. In acelasi timp, profetul sustine ca perioada 2022-2041 este ultima din istorie cand izbucnirea razboiului este posibila.Se pare ca razboiul va incepe din cauza rivalitatii dintre cele doua mari puteri ale lumii: Statele Unite ale Americii si China.2022 va fi un an bun pentru China, potrivit lui Nostradamus, caci isi va dobandi statutul de superputere in ceea ce priveste economia globala. Cu toate acestea, profetul sustine ca in 2022 starea economiei globale se va stabiliza. artizanii si oamenii care lucreaza pe teren vor fi solicitati in 2022.Nostradamus a vorbit mult despre schimbarile climatice, despre faptul ca in secolul al XXI-lea omenirea se va confrunta cu un numar fara precedent de dezastre natural. Acesta a spus ca in secolul XXI va creste temperatura, din care ghetarii vor incepe sa se topeasca rapid, va incepe seceta si locuitorii din regiunile nordice vor fi obligati sa fuga in cautarea unui loc potrivit pentru a locui.Acesta a mai spus ca in 2022, o caldura fara precedent va lovi Rusia si Europa. Padurile vor fi mistuite de focuri care se vor aprinde peste tot, iar toate fiintele vii vor fi distruse de foc.Profetul francez a prezis cutremure care vor incepe dupa eruptii vulcanice.De asemenea, profetul a prezis mai multe tsunami-uri care vor aparea dupa caderea unei comete pe Terra.