Nou record de imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore

Este pentru prima data cand sunt raportate peste o mie de cazuri noi in bilantul zilnic. Alte 27 de persoane confirmate cu COVID-19 au murit. La ATI sunt in prezent 293 de pacienti. Au fost facute 24.877 de teste noi, un record si in aceasta privinta. Numarul total al testelor a depasit un milion. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).24.663 de pacienti au fost declarati vindecati si 2.693 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pana astazi, 2.101 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat .In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.179. Dintre acestia, la ATI sunt internati 293 de pacienti.