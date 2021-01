Noua tulpina, raspandire rapida in Anglia. Care este cea mai afectata categorie de varsta

Noua tulpina a coronavirusului se raspandeste foarte rapid in Anglia si este mult mai contagioasa decat tulpinele anterioare. Aceasta afecteaza in proportie foarte mare tinerii cu varsta sub 20 de ani.Acestea sunt ultimele informatii oferite de specialistii care cerceteaza noua tulpina in cadrul unui studiu realizat de o echipă de colaborare de la Imperial College London, Universitatea din Edinburg, Centrul de Sănătate Publică din Anglia, Universitatea din Birmingham şi consorţiul specialiştilor care cercetează Covid-19 Genomics UK."În plus, această transmisibilitate mare face ca controlul asupra bolii să fie mai dificil şi va face în aşa fel încât vaccinarea să devină mai rapidă", spune profesorul Neil Ferguson, de la Imperial College London. De asemenea, mai spun specialiştii, multe din modificările genetice ale noii tulpini a virusului fac ca unele teste de diagnostic COVID-19 să fie asociate cu eşecuri.