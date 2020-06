Nu scapam de ploi! Noua judete sunt sub cod portocaliu de furtuni pana marti

Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de cod galben si si portocaliu de vreme instabila pentru mai multe zone ale tarii. Alerta este valabila pana marti la ora 10.00.Se vor inregistra precipitatii abundente, care, in unele zone, pot cumula 40 – 60 de litri pe metru patrat. Duminica dupa-amiaza, noua judete vor fi sub cod portocaliu de furtuni.De luni dimineata pana marti, la ora 10.00, va fi cod galben de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii.Potrivit meteorologilor, pana luni, la ora 10.00, este cod galben in nord-estul, nordul, centrul si nord-vestul tarii, precum si la munte.”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40 l/mp”, anunta meteorologii.De duminica, ora 13.00, pana luni, ora 02.00, va fi cod portocaliu in nordul Moldovei si in zona Muntilor Apuseni, apoi si in Maramures si innordul Transilvaniei.”In intervalul mentionat, in zonele de deal si de munte, precum si in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si in Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp”, au precizat meteorologii.