Nunta la cort - libertatea deplina in a organiza si implementa orice tema, idee sau dorinta!

Cel mai important avantaj pentru care merita sa iti faci nunta la cort este “libertatea”!Libertatea de a-ti alege data nuntii cand vrei, nu cand gasesti un restaurant liber, peste un an sau doi.Libertatea de a alege cromatica interiorului cortului in functie de tema nuntii tale, nu de a te adapta tu dupa cum e decorat restaurantul. Organizarea nuntii la cort este varianta ideala pentru cine doreste o nunta tematica. Nu de putine ori, cei care si-au dorit sa imbrace propria nunta in anumite culori, sa o personalizeze cu anumite decoruri si elemente de design s-au lovit de “arhitectura” restaurantului total opusa temei lor sau de cromatica peretilor si a mochetei care nu se potrivea nici pe departe cu ce isi doreau mirii. In cazul nuntilor la cort acest lucru nu se intampla. Este bine de stiut ca majoritatea firmelor de organizare evenimente la cort au in oferta lor diferite culori pentru drapaje, mocheta, huse de mese si scaune. Si in plus, la cort, se poate realiza orice personalizare cromatica si prin luminile arhitecturale – care nu ar trebui sa lipseasca din decor - dar si prin simplul fapt ca totul este deschis si modular – nu exista stalpi de sustinere in interiorul cortului, accesul se poate stabili pe oricare dintre laturile cortului de nunta, in functie de configurarea interiorului - astfel ca poti configura chiar si sala si dispunerea meselor, a scenei si a ringului de dans exact asa cum iti doresti, pentru a intregi si a implementa cat mai bine tematica aleasa: petrecere campeneasca cu mese in linie, sala de dans pentru o petrecere cu tema venetiana, sau orice altceva iti doresti. Pentru a nu deveni obositor si greu de realizat toate cele de mai sus, cel mai probabil va fi nevoie sa apelezi la un bun organizator de evenimente care sa aiba experienta si sa poata sa iti ofere solutii cat mai putin costisitoare si cat mai fezabile atat pentru buget cat si pentru implementare de catre firma deLibertatea de a aranja mobilierul, scena, ringul si altele, in functie de numarul tau de invitati, nu dupa cum sunt pironite intr-un restaurant, in aceeasi pozitie pentru ani de zile.Libertatea de a alege tu locul unde doresti amplasarea cortului de nunta si deci, desfasurarea nuntii tale. Poate vrei la 1800m altitudine, la munte, sau poate vrei la malul marii ori in delta. Sau poate vrei in livada bunicilor, la tara. Cortul poate fi montat oriunde iti doresti, atat timp cat ai spatiul necesar. O nunta la cort iti da libertatea de a alege orice loc iti doresti pentru amplasarea cortului, te lasa sa dai frau liber dorintelor si imaginatiei pentru cadrul de poveste pe care il vrei pentru petrecerea nuntii tale.Si sa nu uitam motivul care poate face diferenta intre DA si NU pentru o nunta la cort: Nu exista niciun fel de compromis in ceea ce priveste calitatea serviciilor sau a confortului in cadrul unui cort inchiriat pentru nunti! Intr-adevar, exista din partea clientilor unele temeri legate de confortul unei nunti organizata la cort. Mai exact, oamenii se gandesc: “pai si toaleta? – o sa avem cabine ecologice, ca in parcuri?!”. Aceste temeri sunt nefondate! Toaletele folosite la corturile de nunti sunt toalete mobile, construite in containere de mari dimensiuni. Sunt doate cu aer conditionat, muzica si loc de asteptare – de cele mai multe ori acestea nu se intalnesc in toaletele restaurantelor… Sunt independente in ceea ce priveste folosirea apei - nu trebuie racordate decat la o sursa normala de curent.