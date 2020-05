Nunti si botezuri dupa 15 mai: cum se vor putea desfasura!

Dupa 15 mai, evenimentele precum nunti, botezuri sau inmormantari se vor putea sustine, insa cu un numar restrans de persoane.Ministerul de Interne a propus ca in timpul starii de alerta sa participe maxim 16 persoane la ceremoniile religioase pentru botezuri, cununii si inmormantari, iar acestea trebuie sa respecte regulile de distantare sociala."Activitatile organizate de slujitorii cultelor religioase in locasurile de cult, care se desfasoara fara participarea credinciosilor sau practicile si ritualurile cu caracter privat (botezuri, cununii sau inmormantari) au loc cu participarea unui numar strict limitat de persoane -maxim 16 persoane si respectarea regulilor de distantare sociala", se arata in documentul emis de MAI, cu masurile de prevenire si control a raspandirii coronavirusului, care vor intra in vigoare incepand cu 15 mai 2020.