O batrana de 90 de ani a mers 10 km pe jos ca sa se vaccineze impotriva COVID-19

Femeia din SUA nu s-a lasat doborata nici de frig si nici de birocratie. Femeia a povestit ca a incercat in zadar sa gaseasca un loc pentru imunizare in zona in care locuieste.A gasit insa un loc intr-o zona mai indepartata, si a crezut ca a scapat de griji. Insa, furtuna de zapada care a lovit zona in care locuieste a acoperit strazile cu zapada iar traficul a fost Batrana povesteste ca a incercat sa gaseasca un loc liber pentru imunizare in zona unde locuieste, dar degeaba.Cand credea ca a scapat de griji, femeia a avut parte de o surpriza neplacuta.O furtuna puternica de zapada a lovit regiunea in care locuieste, iar strazile au fost acoperite de mormane de zapada. Cu toate acestea, batrana nu s-a dat batuta.Ea s-a imbracat cu haine groase, si-a pus cizmele in picioare, si-a luat bastonul si a plecat la drum. Desi a intarziat cinci minute, Fran Goldman a fost vaccinata impotriva coronavirusului.