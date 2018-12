O familie din Timisoara, salvata de caine dupa ce bradul a luat foc

Romania a fost zguduita de un nou cutremur chiar in a doua zi de Craciun! Seismul s-a produs in Vrancea marti noaptea si a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la ora locală 02.05.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc în 28

Craciunul este o sarbatoare bogata in semnificatii si traditii. Gospodinele pregatesc mancaruri specifice si au grija sa pastreze cu sfintenie cateva obiceuri care sa le aduca spor in casa si sa le aduca sanatate. Daca vrei sa ai spor in noul an, trebuie sa respecti o traditie din batrani.