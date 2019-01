O femeie din Cluj, ucisa de gripa in doar 24 de ore

Tanara nu fusese vaccinata, dar nici nu suferea de nicio afectiune. In cazul sau, virusul gripal a actionat atat de agresiv incat in doar 24 de ore aceasta s-a stins din viata.Femeia a mers singură la spital, ieri dimineaţă, la ora 5:30, cu simptome de răceală/viroză, şi, în urma analizelor, medicii au stabilit că este infectată cu virusul gripal. Tânăra nu avea şi alte afecţiuni, fiind pacientă sănătoasă clinic. Numărul tot mai mare de pacienţi care vin la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj i-a făcut pe medici să suplimenteze personalul medical, astfel că din 1 februarie, la unitatea spitalicească va funcţiona o linie de gardă în plus.Până acum, 48 de oameni din întreaga ţară au murit din cauza virusului gripal, iar peste 5000 de cazuri de îmbolnăviri au fost confirmate.De asemenea, 120 de mii de persoane au fost diagnosticate cu infecţii respiratorii. În România, cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat în Bucureşti, Constanţa, Argeş, Arad, Olt şi Prahova.

Profesoara injunghiata de un elev in fata cancelariei. Tragedia s-a intamplat in Prahova

