O femeie din Statele Unite bolnava de COVID-19 timp de aproape un an. Cum a fost posibil

Ea este infectata cu Covid de 335 de zile, potrivit revistei științifice americane Science. Este un record absolut, tinand cont ca media este calculata la 8 zile. Unele persoane rămân pozitive la COVID-19 până la 20 de zile, în medie, după primele simptome, uneori chiar până la 37, rareori s-au înregistrat cazuri care să treacă de această perioadă.Singura explicatie a specialistilor in acest caz este faptul ca de vina pentru durata lunga a acestei infectii este sistemul imunitar slabit. Cu trei ani in urma ea a facut un tratament puternic impotriva cancerului, in urma caruia a ramas cu un nivel scăzut de celule B, celule ale sistemului imunitar care produc anticorpi și care ajută sistemul imunitar să funcționeze normal.Deși această pacientă rămâne un caz izolat, ea nu este prima femeie care a fost infectată foarte mult timp. Anul trecut, o femeie din SUA în vârstă de 71 de ani a fost pozitivă la Covid-19 timp de 105 zile. Această perioadă excepțională de contagiozitate a fost explicată tot prin faptul că septuagenara era imunocompromisă, suferind de hipogammaglobulinemie dobândită, anemie și leucocitoză cronică.