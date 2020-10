O femeie disparuta de doi ani, gasita in viata plutind pe mare

Angelica Gaitan (46 ani) a socat o lume intreaga dupa ce a fost gasita la doi ani de la disparitie. Femeia din Columbia a disparut in urma cu doi ani si a fost gasit ca prin minune pe mare de doi pescari! Filmarea cu salvarea ei dramatica a devenit virala. Angelica plutea pe un colac de salvare, inconstienta si cu hipotermie, insa barbatii au gasit-o la timp si au salvat-o.Ulterior, femeia a dezvaluit ca a recurs la gestul necugetat din cauza chinurilor prin care a trecut in casnicie. Sotul acesteia abuzat-o in repetate randuri, chiar si cand era insarcinata si, ca sa scape, a decis sa se arunce in mare. Cu toate acestea, detaliile disparitiei sale sunt inca neclare. "M-am nascut din nou! Dumnezeu nu a vrut sa mor", a spus femeia pentru The Sun.