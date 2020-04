O femeie sustine ca s-a infectat cu coronavirus de la o punga cu cumparaturi

Femeia spune ca ar fi contractat virusul de pe o plasa de cumparaturi care i-a fost adusa la usa. Joia trecuta, ea a inceput sa aiba simptome."Chiar credeam ca fac tot ce trebuie. Abia am avut contact cu cineva. Nici macar nu am atins-o pe femeia care mi-a livrat cumparaturile. Sunt ingrozita. N-am fost in viata mea atat de bolnava si nici atat de speriata. Din ce aud de ventilatoare, sunt treburi inspaimantatoare", a povestit femeia unui post de radio local, potrivit Daily Mail.Simptomele lui Rachel au fost febra, tuse, pierderea mirosului, oboseala, durerile de cap si dificultati la respirare.In afara de femeia care livra cumparaturile, Rachel a mai avut doar un scurt contact cu o farmacista cand a parasit ultima data casa, in urma cu 3 saptamani. COVID-19 isi arata simptomele in 14 zile. Femeia spera sa fie intre norocosii care nu sunt afectati foarte grav de noul coronavirus. "