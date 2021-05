O floare rara a inflorit in Romania. Toata lumea vrea sa o vada

De mai bine de un an de zile, in contextul pandemiei de COVID-19, majoritatea dintre noi petrecem tot mai mult timp acasa. Telemunca, reorientarea profesionala cauzata de stagnarea anumitor industrii, criza economica preconizata, precum si restrictiile de circulatie menite sa limiteze raspandirea

Razvan Chereches, expert in Sanatate Publica, spune ca Romania nu a revenit la normalitate odata cu relaxarea restrictiilor. Mai mult, el spune ca scaderea cazurilor de infectii cu coronavirus nu s-a datorat in special vaccinarii, ci vremii calde. „Acum, noi nu am revenit la normal,