O gorjeanca este disperata dupa ce si-a pierdut cioara. Ofera recompensa de 3.000 de euro persoanei care o gaseste

Situatie bizara in Gorj! O familie de tineri ofera o recompensa uriasa pentru persoana care le va aduce inapoi cioara pe care o aveau ca animal de companie. Nu este insa o pasare banala, de aceea tinerii vor sa ofere o suma uriasa pentru a o gasi.Pasarea se numeste Cronco, iar stapanii o cauta cu disperare de 6 zile. Acestia vor oferi o recompensa de 3000 de euro celui care le va aduce cioara acasa.Cei doi tineri au împânzit orașul cu afișe.”Cel mai probabil s-a speriat foarte tare. Sigur a fost un zgomot puternic care l-a speriat, încât şi-a luat zborul. Niciodată nu încercat să zboare sau să fugă de noi. Îl aveam mereu liber”, povestește Simona Modoran.Cronco a devenit virală în mediul online după ce stăpânii săi au filmat-o în timp ce vorbea, spunând de mai multe ori expresia ”Să mă bată mama”, spre deliciul internauților."Avem nevoie de ajutor, căutăm în continuu cea mai iubită și răsfățată pasăre (cioara Cronco) pe care o avem în grijă de doi ani de zile, precizez că a zburat ieri in jur de ora 13:00 zona Primăverii, încă de mic are o problemă la aripa dreaptă și nu se poate înălța foarte mult.”Ne gândim să oferim o recompensă destul de frumuşică persoanelor care chiar ne-ar ajuta să-l găsim cu informaţii reale, nu doar cu o poză. Am dori să oferim cel puţin trei mii de euro”, spune Simona.Tinerii sunt extrem de atașați de cioara Cronco. Aceștia mărturisesc că Cronco a fost și este ca un copil pentru ei. ”Suntem deprimați, parcă lipsește ceva din noi”, mărturisește tânăra.