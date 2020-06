O italianca a gatit masline in timp ce era operata pe creier

Interventia a durat doua ore, iar in timpul acesteia femeia a gatit 90 de masline pane. Operatiile pe creier se realizeaza in general cand pacientul este treaz pentru ca medicii sa isi dea seama daca unele zone ale creierului responsabile cu vederea, mişcarea sau vorbirea sunt afectate in timpul interventiilor.Pentru a ajuta chirurgul să intervină cât mai puţin în ţesutul sănătos, pacientul poate fi întrebat diverse lucruri sau angajat în diferite activităţi în timpul operaţiei.Sunt cunoscute cazuri în care pacienţi au cântat la vioară sau chitară ori au purtat conversaţii în limbi străine, însă gătitul nu este cunoscut ca activitate solicitată până acum.Trignani, care a făcut parte din echipa de 11 medici şi asistente ce au participat la operaţie, a realizat în ultimii ani aproximativ 60 de intervenţii de acest fel. Unui alt pacient din Ancona i-a fost cerut să urmărească desene animate. Prepararea acestor măsline este un proces mai complicat. Măsline verzi sunt date prin făină, ou şi pesmet înainte de a fi prăjite.