O mai tii minte pe Iulia Fratila? Ce face acum fosta prezentatoare TV si cum a ajuns sa locuiasca in Texas

Iulia Frățilă a fost una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Ea a aparut pentru prima oara ca asistenta a lui Florin Calinescu, la emisiunea Te uiti si castigi. O fire sensibila si mereu cu zambetul pe buze, Iulia a fost mereu admirata de fani. Din pacate insa, in urma cu cativa ani s-a retras de pe micul ecran si a plecat in Texas.Niste grave probleme de sanatate au determinat-o pe Iulia sa ia decizia de a parasi Romania. Ea a fost diagnosticată cu mastoză fibrochistică."Când am fost diagnosticată şi trebuia să mă hotărăsc la ce metodă de tratament să apelez, m-am tot gândit ce-ar trebui să schimb la viaţă mea. Şi am ajuns la concluzia că nu îmi acord timp mie deloc, astfel că am început să ies mai mult cu prietenii, să văd piese de teatru, să mă preocup de mine, declara Iulia într-un interviu pentru Antena 2, la emisiunea „Harta vieţii”.S-a vindecat cu ajutorul tratamentelor naturisteDupa ce a primit cruntul diagnostic, Iulia Fratila si-a schimbat complet prioritatile in viata. A trecut prin momente dificile, insa a scapat de operatii si s-a vindecata de noduli cu ajutorul unor tratamente naturiste.După ce a trecut peste acest impas, fosta vedetă TV și soțul său, artistul plastic Radu Runcanu, au decis să plece din România. Aceștia s-au mutat inițial în Spania pentru ca mai apoi să ajungă în Statele Unite, unde s-au stabilit în urmă cu câțiva ani.Din anul 2011, Iulia Frățilă lucrează într-un centru pentru copiii bolnavi de autism din Texas, practic revenind la meseria sa de bază, aceea de psiholog."De 9 ani lucrez cu persoane cu tulburări din spectrul autismului în SUA. Ofer consiliere gratuită familiilor copiilor cu TSA pe durata crizei generate de COVID-19", scria aceasta, în urmă cu un an, pe pagina de Facebook Romania Autism Project by Iulia Runcanu.