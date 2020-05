O mama, amendata de politie pentru ca fiica ei de 2 ani facea zgomot in apartament

Parintii au marturisit ca vor duce fetita la bunici si se gandesc sa conteste sanctiunea, considerand-o un abuz.„Sus-numita, in timp ce se afla in locuinta sa, nu a luat masuri de supraveghere a fiicei sale in varsta de 2 ani si sapte luni care a tulburat linistea locatarilor prin producerea de zgomote si larma”, scrie in procesul verbal completat pe 5 mai.Tatal copilului a spus pentru Mediafax ca au fost mai multe reclamatii facute de un singur vecin, un politist care locuieste la apartamentul situat la etajul inferior. De asemenea, tatal a povestit ca a ajuns la Sectia de Politie si ca le-a explicat oamenilor legii ca familia sa respecta normele de convietuire intr-o comunitate.Citeste continuarea pe supermame.ro