O mama si-a torturat bebelusul abia nascut pentru ca nu il putea iubi

Femeia si-a chinuit fiica la cateva saptamani dupa ce a nascut-o. Motivul este unul halucinant! Femeia a marturisit in fata anchetatorilor ca si-a chinuit fiica pentru ca nu o putea iubi.Ea a mărturisit că a injectat săpun lichid şi înălbitor în corpul bebeluşului, scrie Hurriyet Daily News "Nu simţeam nicio afecţiune pentru ea, aşa că am vrut să o omor", a declarat femeia, în faţa unui tribunal din Istanbul. Neştiind ce se întâmplă, soţul femeii şi-a dus copila din spital în spital când a văzut cum sângele începe să curgă din urechi şi ombilic. Micuţa abia împlinise o lună de viaţă, iar medicilor turci le-a fost imposibil să explice simptomele şi să pună un diagnostic.Prima oară când femeia a fost luată la întrebări de poliţie a fost în momentul în care fetiţa a ajuns la spital cu fractură craniană. Medicii au suspectat-o atunci pe Eylül Miray şi au sesizat autorităţile. Copila avea atunci 9 luni de zile.Femeia, care mai are doi copii, a fost reţinută de două ori, dar de fiecare dată a fost eliberată din lipsa probelor. În 15 februarie, Eylül Miray a mărturisit că şi-a torturat fiica, fiind arestată şi trimisă după gratii. Între timp, fetiţa, care a împlinit 1 an şi 5 luni, a rămas în grija tatălui.