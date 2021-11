O noua bancnota, pusa in circulatie in Romania. Cum arata aceasta

O noua bancnota a fost pusa in circulatie in Romania incepand de vineri dimineata, 26 noiembrie. Aceasta are valoarea de 20 de lei si este inscriptionata cu imaginea Ecaterinei Teodoroiu. Este prima bancnotă în circulație pe care este reprezentată o personalitate feminină.Mugur Isarescu, seful BNR, a explicat de ce a fost pusa aceasta bancnota in circulatie si de ce a fost aleasa Ecaterina Teodoroiu.”Alegerea Ecaterinei Teodoroiu pentru bancnota de 20 de lei cu putere circulatorie a avut la bază mai multe criterii. În primul rând este prima femeie ofițer din armata română. În felul acesta cinstim și omagiem și Armata Română și mai avem un prilej să aducem aduce în memoria noastră marele război de reîntregire.Un al doilea motiv este că Ecaterina Teodoroiu întruchipează prin destinul său exemplar puterea și sacrificiul de care femeile au dat dovadă și continuă să dea dovadă în societatea noastră. Și un al treilea motiv, am răspuns în felul acesta interesului public care a găsit o largă susținere la nivelul societății românești în promovarea și consolidarea egalității de gen și al rolului major al personalităților feminine în societatea și istoria românească”, a declarat Mugur Isărescu.