Articole recomandate

Bebelus nascut la Maternitatea din Buzau, de o mama in varsta de 15 ani, diagnosticata cu gripa, a murit Un bebelus nascut la Maternitatea din Buzau, de o minora in varsta de 15 ani, a murit la scurt timp dupa nastere. Medicii au declarat ca micutul avea sanse mici de supravietuire, la nastere primin nota 2. Un bebeluş care a fost născut la Maternitatea din Buzău, de o

O noua minivacanta pentru angajatii romani in luna ianuarie Angajatii romani se vor putea bucura de o noua minivacanta la sfarsitul lunii ianuarie, odata cu celebrarea zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Astfel, având în vedere că 24 ianuarie, când se sărbătoreşte Ziua Unirii Principatelor

Mama bebelusului rapus de gripa, mesaj cutremurator: "Gripa l-a omorat in 4 zile, i-a mancat toate organele si le-a oprit" Medicii trag un semnal de alarma! Gripa A face ravagii in tara, iar medicii fac apel catre populatie sa se prezinte la spital in cazul in care se confrunta cu simptome ale gripei. Gripa A a facut pana acum 6 victime, printre acestea fiind si un bebelus in varsta de 11 luni. Micutul a

Atentie mamici: Bebelus de 11 luni mort din cauza gripei Gripa face ravagii in Romania! Un bebelus de numai 11 luni a murit in noaptea de sambata din cauza gripei la Spitalul Grigore Alexandrescu. Astfel, numarul deceselor a ajuns la 6. Bebelusul a fost dus la spitalul Grigore Alexandrescu pe data de 8 ianuarie, in stare extrem de grava, medicii