O noua minivacanta pentru romani in luna august. De cate zile libere vor beneficia angajatii

Vesti bune pentru angajatii romani! In luna august vor beneficia de noi zile libere . Astfel, luna viitoare romanii se vor putea bucura de o noua minivacanta cu pentru ca pe 15 august este Adormirea Maicii Domnului, zi libera de la stat. Împreună cu sâmbătă şi duminică, respectiv 13 şi 14 august, românii vor avea, astfel, trei zile libere pentru a se relaxa.Cate zile libere de la stat au mai ramas in 2022- 30 noiembrie (miercuri) - Sfântul Andrei;- 1 decembrie (joi) - Ziua Naţională a României;- 25 decembrie şi 26 decembrie (duminică şi luni) - Crăciunul.Angajatorii ai căror salariaţi lucrează în zile de sărbătoare legală sunt obligaţi să le acorde acestora compensaţii. Angajaţii au dreptul la o compensare cu timp liber în următoarele 30 de zile. In cazul in care nu pot fi acordate zile libere , angajatii au dreptul la un spor salarial de cel puţin 100% din salariul de bază.Angajatorii care nu acordă salariaţilor timp liber în zilele nelucrătoare sau care nu-i recompensează pentru munca în respectivele zile riscă amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei.