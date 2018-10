Articole recomandate

O noua minivacanta pentru romani in luna noiembrie Vesti bune pentru angajatii de la stat! In luna noiembrie vor avea inca o minivacanta. Este vorba despre trei zile libere consecutive, ca urmare a faptului că pe data de 30 noiembrie, care pică într-o vineri, se sărbătoreşte Sfântul Andrei, zi liberă conform

Panica la metrou. O femeie a cazut sub garnitura de metrou A fost panica la metrou in aceasta dimineata, dupa ce o femeie a cazut sub garnitura de metrou. Accidentul s-a petrecut in statia Aurel Vlaicu din Capitala. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au declarat pentru mediafax.ro ca femeia care a cazut sub garnitura de

Vreme neobisnuit de calda in urmatoarele zile. Ce temperaturi se anunta Vremea va fi neobisnuit de calda in urmatoarele zile in aproape toate zonele tarii, in special in vest, nord-veste si centru. Temperaturile vor urca pana la 23 de grade in Capitala, iar minima va ajunge la 11 grade. Valorile de temperatură vor fi apropiate de cele normale ale datei doar

Situatie dura: Elena Udrea ramane fara fetita Elena Udrea si prietena sa Alina Bica au fost retinute joi de Interpol. Cele doua au fost luate de politie chiar in timp ce se aflau la plimbare in Costa Rica. Conform Organismului de Investigatii Judiciare din Costa Rica, Elena Udrea, acuzata de luare de mita si abuz in serviciu, a fost retinuta